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Карло Анчелотти: Мы очень хорошо играли в течение часа

Испания

Прокомментировал матч против "Сельты"

Карло Анчелотти: Мы очень хорошо играли в течение часа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти проанализировал победу своей команды над "Сельтой" (3:2) в рамках 34-го тура Ла Лиги.

"Казалось, что игра уже завершена. У нас была возможность забить четвертый – Гюлер мог отличиться. Затем мы сделали замену, потому что Асенсио был уставший и не мог продолжать. Мы страдали больше, чем надо было. Надо учитывать, что после потери Асенсио у нас оставалось шесть защитников вне игры, и не всегда такие ситуации можно компенсировать. Но мы очень хорошо играли в течение часа, могли лучше управлять преимуществом, но в конце концов – это была хорошая победа", – сказал Анчелотти.

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У него также спросили, считает ли он, что если "Реал" победит в "Барселону", то выиграет Ла Лигу.

"Не знаю. Даже если мы выиграем, то будем на одно очко позади. Ла Лига находится в руках "Барселоны", но если мы сможем победить, то у нас будет больше шансов. Это прекрасная возможность. Мы хорошо подготовимся к матчу в воскресенье – не говорю, что он будет решающим, но почти", – сказал Анчелотти.

Добавим, что за четыре тура до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками, отставая от первой "Барселоны" на 4 пункта.

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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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