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Реал Мадрид ведет переговоры с лидером Арсенала

Испания

Новая трансферная сага

Реал Мадрид ведет переговоры с лидером Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает L'Équipe, мадридский "Реал" уже несколько недель ведет переговоры с окружением Уильяма Салиба относительно возможного трансфера. Центральный защитник "Арсенала" имеет действующий контракт с лондонским клубом до 2027 года.

"Реал" готов предпринять серьезную попытку подписать Салиба в ближайшие месяцы или до лета 2026 года, когда француз войдет в последний год своего контракта с "Арсеналом". В "Реале" намерены привлечь игрока обещанием стать лидером защиты команды на долгие годы. L'Équipe отмечает, что именно "Реал" является единственным клубом, который действительно привлекает Салиба – он считает его самой высокой вершиной, которую можно достичь в клубном футболе.

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В то же время издание подчеркивает, что Салиба не намерен форсировать свой уход из "Арсенала". Лондонский клуб предложил ему новый контракт, но теперь должен убедить футболиста, что на "Эмирейтс" реально выигрывать титулы. В "Арсенале" четко дали понять, что не намерены продавать 25-летнего защитника. Более того, клуб даже не установил ценник на Салиба.

Но "Реал" готов сыграть в долгую, как в случаях с Давидом Алабой и Килианом Мбаппе, и подписать Салиба на правах свободного агента в 2027 году, если не удастся договориться о трансфере раньше.

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Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола в 48 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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