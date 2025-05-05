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Тренер Жироны рассказал, на каких футболистов он не рассчитывает в последних матчах сезона

Испания

Каждая следующая игра является решающей

Тренер Жироны рассказал, на каких футболистов он не рассчитывает в последних матчах сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о шансах его команды сохранить место в Ла Лиге на следующий сезон, а также объяснил, на каких футболистов он не будет рассчитывать в последних матчах.

"Набрав 42 очка, у нас будут хорошие шансы остаться в Ла Лиге, поэтому мы должны думать об этом, как о нашей главной цели. Если какой-то игрок не готов к следующему матчу, пусть скажет об этом, и он будет исключен из команды. Мне не нужны игроки, которые заботятся только о своем эго, это плохо и вредит нам. Мы все находимся сейчас под бешеным давлением. Нам нужно зарядиться и иметь энергию перед следующим поединком".

Напомним, что этим вечером, 5-го мая, "Жирона" сыграет с "Мальоркой" в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Эта игра начнется на "Эстадио Мунисипаль де Монтильиви" ровно в 22:00 по киевскому времени.

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Сейчас "Жирона" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 35 очков после 33-го тура.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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