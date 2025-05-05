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Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Жирона – Мальорка: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" в матче 34-го тура Ла Лиги примет "Мальорку". Хозяева проваливают весеннюю часть сезона и уже оказались среди борцов за выживание, опережая зону вылета на 3 очка. "Мальорка" находится на 9-й позиции и претендует на еврокубки по итогам сезона.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол-1.

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Трансляція матчу "Жирона" – "Мальорка"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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