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Победный гол Антони на 91-й минуте. Эспаньол - Бетис 1:2. Видеообзор матча
Коллектив Пеллегрини показывает характер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" одержал волевую победу над "Эспаньолом" в 34-м туре чемпионата Испании.
Пропустив гол в первом тайме, "огурцы" восстановили паритет на 85-й минуте усилиями Джовани Ло Чельсо, а в компенсированное время вырвали три очка благодаря забитому мячу Антони.
В турнирной таблице "Бетис" отстает на один балл от 5-го места, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов. "Эспаньол" на семь очков опережает зону вылета.
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34-й тур Примеры.
"Эспаньол" - "Бетис" 1:2
Голы: Фернандес, 28 - Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1
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