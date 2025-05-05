Победный гол Антони на 91-й минуте. Эспаньол - Бетис 1:2. Видеообзор матча

"Бетис" одержал волевую победу над "Эспаньолом" в 34-м туре чемпионата Испании.

Пропустив гол в первом тайме, "огурцы" восстановили паритет на 85-й минуте усилиями Джовани Ло Чельсо, а в компенсированное время вырвали три очка благодаря забитому мячу Антони.

В турнирной таблице "Бетис" отстает на один балл от 5-го места, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов. "Эспаньол" на семь очков опережает зону вылета.

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34-й тур Примеры.

"Эспаньол" - "Бетис" 1:2

Голы: Фернандес, 28 - Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1