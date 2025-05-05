Мог играть за Италию. Звездный нападающий Барселоны рассказал, как он едва не сменил футбольное гражданство

Звездный нападающий "Барселоны" Рафинья рассказал историю о том, как он мог сменить футбольное гражданство.

"Я был очень близок к тому, чтобы принять вызов в национальную сборную Италии. Я мог поехать на Евро-2020, который они выиграли в 2021 году. Я был почти готов. Некоторые ребята из сборной звонили мне. Жоржиньо всегда был на связи со мной. Итальянский тренерский штаб имел для меня этот фантастический проект, который поразил меня.

Однако в то же время, глубоко в душе, я надеялся, что мне удастся надеть футболку сборной Бразилии. И, к счастью, мой итальянский паспорт не прибыл вовремя", — сказал бразилец в интервью Изабеле Пальяри.