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Мог играть за Италию. Звездный нападающий Барселоны рассказал, как он едва не сменил футбольное гражданство
Вместе с командой Роберто Манчини он имел шанс стать чемпионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Барселоны" Рафинья рассказал историю о том, как он мог сменить футбольное гражданство.
"Я был очень близок к тому, чтобы принять вызов в национальную сборную Италии. Я мог поехать на Евро-2020, который они выиграли в 2021 году. Я был почти готов. Некоторые ребята из сборной звонили мне. Жоржиньо всегда был на связи со мной. Итальянский тренерский штаб имел для меня этот фантастический проект, который поразил меня.
Однако в то же время, глубоко в душе, я надеялся, что мне удастся надеть футболку сборной Бразилии. И, к счастью, мой итальянский паспорт не прибыл вовремя", — сказал бразилец в интервью Изабеле Пальяри.
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Напомним, что Рафинья присоединился к "Барселоне" летом 2022 года за почти 60 миллионов евро из "Лидса". За это время он забил 51 гол и отдал 50 ассистов в 139 матчах за каталонский клуб во всех турнирах.
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