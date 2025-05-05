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Реал уже определился с заменой для своего звездного нападающего

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Реал уже определился с заменой для своего звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" продолжает искать молодые таланты для усиления состава, и на этот раз обратил внимание на перспективного вингера из "Пари Сен-Жермен". Речь идет о Дезире Дуэ. Учитывая возможный уход Родриго из клуба в ближайшие месяцы, руководство "сливочных" видит в Дуэ идеальную замену бразильцу.

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Как сообщает издание Fichajes, "сливочные" готовы выложить до 100 миллионов евро за трансфер игрока — сумма, существенно превышающая его нынешнюю рыночную стоимость, но свидетельствующая о большом доверии к таланту Дуэ.

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Если трансфер состоится, Дуэ станет не только усилением на сегодня, но и ключевым элементом будущей атаки мадридского клуба. Этим шагом "сливочные" стремятся и в дальнейшем укреплять свои позиции среди самых мощных клубов Европы.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего француза 13 голов и 12 ассистов в 49 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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