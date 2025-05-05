Вингер Реала - о будущем Эль-Класико: Это будет отличная возможность победить их

Правый вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной" в рамках Ла Лиги.

"Это будет отличная возможность победить их. Именно поэтому мы хотим отдать все силы, чтобы получить три очка и приблизиться к чемпионству", - заявил Гюлер.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.

Читайте такжеРеал летом могут покинуть четыре футболиста