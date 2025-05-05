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Вингер Реала - о будущем Эль-Класико: Это будет отличная возможность победить их
Гюлер поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной" в рамках Ла Лиги.
"Это будет отличная возможность победить их. Именно поэтому мы хотим отдать все силы, чтобы получить три очка и приблизиться к чемпионству", - заявил Гюлер.
Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.
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Источник:Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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MАGА KING
05.05.2025 в 16:26
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