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Вингер Реала - о будущем Эль-Класико: Это будет отличная возможность победить их

Испания

Гюлер поделился своими мыслями

Вингер Реала - о будущем Эль-Класико: Это будет отличная возможность победить их

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной" в рамках Ла Лиги.

"Это будет отличная возможность победить их. Именно поэтому мы хотим отдать все силы, чтобы получить три очка и приблизиться к чемпионству", - заявил Гюлер.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.

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Барселона Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MАGА KING
05.05.2025 в 16:26
Маленький, наивный мадридский ждун. Приедете в Барселону и будет вам очко три раза, а то и больше
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Комментарии 1
MАGА KING
05.05.2025 в 16:26
Маленький, наивный мадридский ждун. Приедете в Барселону и будет вам очко три раза, а то и больше
Ответить
0
0

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