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Звездный вингер Реала поблагодарил болельщиков за поддержку

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Это дает силы

Звездный вингер Реала поблагодарил болельщиков за поддержку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый юноша "Реала" Арда Гюлер провел блестящий матч против "Сельты", забив фантастический гол и отдав ассист, чем помог своей команде одержать победу (3:2). После игры он пообщался с медиа.

"Мы очень рады добыть три очка перед таким важным матчем против "Барселоны". Мы начали прекрасно, вели 3:0, и должны были лучше завершать игру, но мы все равно довольны победой.

Мой гол? Думаю, что это был хороший гол. Мы часто отрабатываем такие удары после тренировок. Очень рад, что забил.

Что касается фанатов, то это лучший стадион в мире. Болельщики всегда нас поддерживают и сегодня они дали мне много сил, поэтому я уже благодарен им за это", – сказал Гюлер.

Добавим, что в этом сезоне на счету турка 5 голов и 9 ассистов в 38 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Арда Гюлер
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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