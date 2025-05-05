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Молодая звезда Барселоны покинет команду летом

Испания

Известен окончательный вердикт Флика относительно игрока

Молодая звезда Барселоны покинет команду летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Молодая звезда "Барселоны" покинет команду летом.

Как сообщает издание El Nacional, вингер каталонского гранда Ансу Фати, вероятней всего, покинет клуб уже этим летом, потому что главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик хочет избавиться от 22-летнего испанского футболиста. Его уход будет сложным делом для руководства "Барселоны" из-за финансовой составляющей — высокой зарплаты игрока.

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В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 11 матчах за "Барселону" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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MАGА KING
05.05.2025 в 17:56
Звезда лазарета
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Комментарии 1
MАGА KING
05.05.2025 в 17:56
Звезда лазарета
Ответить
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