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Молодая звезда Барселоны покинет команду летом
Известен окончательный вердикт Флика относительно игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда "Барселоны" покинет команду летом.
Как сообщает издание El Nacional, вингер каталонского гранда Ансу Фати, вероятней всего, покинет клуб уже этим летом, потому что главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик хочет избавиться от 22-летнего испанского футболиста. Его уход будет сложным делом для руководства "Барселоны" из-за финансовой составляющей — высокой зарплаты игрока.
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В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 11 матчах за "Барселону" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
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