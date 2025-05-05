Реал и Анчелотти пришли к согласию о прекращении сотрудничества - СМИ

Мадридский "Реал" договорился с Карло Анчелотти о его уходе из клуба.

По информации от журналиста Марио Кортеганы из издания The Athletic, между мадридским "Реалом" и Карло Анчелотти существует устная договоренность о прекращении сотрудничества. Теперь, как ожидается, 65-летний итальянец сможет в ближайшее время возглавить сборную Бразилии. Это может произойти уже после матча против "Барселоны", который запланирован на 11-е мая.

Также отмечается, что королевский клуб все еще ведет переговоры с Хаби Алонсо, который является главным претендентом на роль наставника «сливочных» в следующем сезоне.

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Ранее появлялась информация, что "Реал" на временной основе может возглавить Сантьяго Солари, который будет готовить команду к участию в Клубном чемпионате мира, который состоится с 14-го июня по 13-е июля в США.