  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки

Испания

Sofascore и Whoscored определились с оценками

Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла против "Мальорки" (1:0).

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения поединка статистические порталы оценили игру Виктора в 7.7 (Sofascore) и 7.1 (Whoscored).

Цыганков преуспел в пяти удачных обводках из семи, отдал 79% точных передач и 3 ключевых паса.

По теме
yellow-arrow
Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением
yellow-arrow
Команде Цыганкова нужна победа. Жирона - Мальорка. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона сегодня в чемпионате сыграет с Мальоркой. Есть ли в старте Цыганков?
Мальорка Виктор Цыганков Жирона WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости