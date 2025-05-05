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Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки
Sofascore и Whoscored определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
5 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла против "Мальорки" (1:0).
Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.
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После завершения поединка статистические порталы оценили игру Виктора в 7.7 (Sofascore) и 7.1 (Whoscored).
Цыганков преуспел в пяти удачных обводках из семи, отдал 79% точных передач и 3 ключевых паса.
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