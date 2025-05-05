  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением

Испания
Обновлено

"Жирона" минимально обыграла "Мальорку" в матче 34-го тура Примеры

Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

34-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" - "Мальорка" 1:0
Гол: Стуани, 10


"Жирона": Гассанига - Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес - Мартин (Ромеу, 84), Артур Мело, Эррера - Порту (Асприлья, 84), Стуани (Миовски, 87), Цыганков.

"Мальорка": Грейф - Маффео, Валент, Райльо, Копете (Маскарель, 60), Мохика - Санчес (Асано, 60), Кошта, Дардер (Морей, 84) - Ларин (Мурики, 73), Родригес (Доменек, 60).

Предупреждения: Райльо, 32, Дардер, 83.

По теме
yellow-arrow
Статистические порталы поставили Цыганкову самую высокую оценку за матч против Мальорки
yellow-arrow
Команде Цыганкова нужна победа. Жирона - Мальорка. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона сегодня в чемпионате сыграет с Мальоркой. Есть ли в старте Цыганков?
Примера Мальорка Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости