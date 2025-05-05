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Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением
"Жирона" минимально обыграла "Мальорку" в матче 34-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
34-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" - "Мальорка" 1:0
Гол: Стуани, 10
"Жирона": Гассанига - Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес - Мартин (Ромеу, 84), Артур Мело, Эррера - Порту (Асприлья, 84), Стуани (Миовски, 87), Цыганков.
"Мальорка": Грейф - Маффео, Валент, Райльо, Копете (Маскарель, 60), Мохика - Санчес (Асано, 60), Кошта, Дардер (Морей, 84) - Ларин (Мурики, 73), Родригес (Доменек, 60).
Предупреждения: Райльо, 32, Дардер, 83.
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