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Ла Лига. Жирона – Мальорка 1:0. Обзор матча
Долгожданная победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Быстрый гол каталонцев оказался единственным во встрече. Гости за весь поединок только однажды попали в створ.
Подопечные Мичела набирают 38 баллов и отрываются от зоны вылета на 6 очков. Столько же пунктов отделяет "бело-красных" от зоны еврокубков. 10 мая коллектив Цыганкова будет принимать "Вильярреал". "Пираты" занимают 10-ю позицию (44 балла) и в субботу будут играть дома с "Вальядолидом".
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Ла Лига. 34 тур
Стадион: Монтиливи (Жирона)
Гол: Стуани, 10
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