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Тренер Жироны поделился впечатлениями после первой победы его команды за три месяца

Испания

Очень важный результат

Тренер Жироны поделился впечатлениями после первой победы его команды за три месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал комментарий после минимальной победы его команды в матче 34-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0).

"Это очень важная победа после длительного периода без побед. Мы должны продолжать двигаться дальше, но этот результат был нужен для поднятия духа команды. Мы провели великолепный поединок, проявив характер на поле. Мы очень хорошо контролировали игру, поэтому наш соперник почти ничего не смог создать. Надеюсь, это придаст нам уверенности в собственных силах. Это был тяжелый период для клуба, но подобные ситуации закаляют команду".

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Теперь "Жирона" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 38 очками после 34-го тура.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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