Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Жироны поделился впечатлениями после первой победы его команды за три месяца
Очень важный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал комментарий после минимальной победы его команды в матче 34-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (1:0).
"Это очень важная победа после длительного периода без побед. Мы должны продолжать двигаться дальше, но этот результат был нужен для поднятия духа команды. Мы провели великолепный поединок, проявив характер на поле. Мы очень хорошо контролировали игру, поэтому наш соперник почти ничего не смог создать. Надеюсь, это придаст нам уверенности в собственных силах. Это был тяжелый период для клуба, но подобные ситуации закаляют команду".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Теперь "Жирона" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 38 очками после 34-го тура.
Популярное сейчас
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Известно, где Александрия планирует проводить свои домашние еврокубковые матчи
- Трубин поможет? Украинский защитник отправится на просмотр в Бенфику
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире