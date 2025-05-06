Нападающий Атлетико надеется, что его клуб этим летом подпишет звездного центрбека Тоттенхэма

Лучший бомбардир мадридского "Атлетико" в этом сезоне Хулиан Альварес надеется воссоединиться со своим звездным соотечественником в Испании, потому что слухи о переходе Кристиана Ромеро в мадридский клуб не утихают.

"Я надеюсь, что Кристиан Ромеро присоединится к "Атлетико". Он бы нам очень помог. "Атлетико" — это очень большая и очень дружная семья, что больше похоже на аргентинский футбол, чем на Английскую Премьер-лигу".

Кроме того, 25-летний аргентинец отметил, что трансфер Ромеро стал бы очень важным для его команды.

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Напомним, что недавно Кристиан Ромеро заявлял о желании попробовать свои силы в новом чемпионате.