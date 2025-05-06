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Нападающий Атлетико надеется, что его клуб этим летом подпишет звездного центрбека Тоттенхэма

Испания

Партнеры по национальной сборной могут стать одноклубниками

Нападающий Атлетико надеется, что его клуб этим летом подпишет звездного центрбека Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лучший бомбардир мадридского "Атлетико" в этом сезоне Хулиан Альварес надеется воссоединиться со своим звездным соотечественником в Испании, потому что слухи о переходе Кристиана Ромеро в мадридский клуб не утихают.

"Я надеюсь, что Кристиан Ромеро присоединится к "Атлетико". Он бы нам очень помог. "Атлетико" — это очень большая и очень дружная семья, что больше похоже на аргентинский футбол, чем на Английскую Премьер-лигу".

Кроме того, 25-летний аргентинец отметил, что трансфер Ромеро стал бы очень важным для его команды.

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Напомним, что недавно Кристиан Ромеро заявлял о желании попробовать свои силы в новом чемпионате.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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