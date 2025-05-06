Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У бывшего главного тренера Барселоны есть три варианта продолжения карьеры
И все три кардинально разные
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Эрнандес остается без работы после своего ухода из "Барселоны", но его возвращение к тренерской деятельности может произойти раньше, чем ожидалось. Как сообщает издание Fichajes, "Байер", "Тоттенхэм" и "Аль-Хиляль" рассматривают Хави как кандидата на должность главного тренера уже на следующий сезон.
Что касается "Тоттенхэма", то лондонский клуб переживает период неопределенности с Анге Постекоглу. Несмотря на борьбу в Лиге Европы, нестабильность в АПЛ заставила руководство искать альтернативы, поэтому в назначении Хави видят ставку на новую идентичность игры с перспективой развития.
"Байер" же готовится к потере Хаби Алонсо, который все ближе к переходу в "Реал". В этом контексте Хави рассматривается как естественная замена, которая способна продолжить игру с акцентом на контроль мяча и высокий прессинг – черты, которые он развивал в "Барселоне".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
А вот "Аль-Хиляль" уже вышел на серьезный контакт с испанцем. Известный громкими именами и большими амбициями, клуб из Саудовской Аравии считает, что именно Хави может стать той фигурой, которая поднимет команду на новый уровень в Азии. Предложение впечатляет не только финансово, но и тем, что Хави уже имеет опыт в регионе после работы в Катаре.
Будущее Хави еще не определено, но оно точно станет одной из главных тем летнего трансферного окна.
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе