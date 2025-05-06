У бывшего главного тренера Барселоны есть три варианта продолжения карьеры

Хави Эрнандес остается без работы после своего ухода из "Барселоны", но его возвращение к тренерской деятельности может произойти раньше, чем ожидалось. Как сообщает издание Fichajes, "Байер", "Тоттенхэм" и "Аль-Хиляль" рассматривают Хави как кандидата на должность главного тренера уже на следующий сезон.

Читайте также Экс-тренер Барселоны близок к возобновлению тренерской карьеры

Что касается "Тоттенхэма", то лондонский клуб переживает период неопределенности с Анге Постекоглу. Несмотря на борьбу в Лиге Европы, нестабильность в АПЛ заставила руководство искать альтернативы, поэтому в назначении Хави видят ставку на новую идентичность игры с перспективой развития.

"Байер" же готовится к потере Хаби Алонсо, который все ближе к переходу в "Реал". В этом контексте Хави рассматривается как естественная замена, которая способна продолжить игру с акцентом на контроль мяча и высокий прессинг – черты, которые он развивал в "Барселоне".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот "Аль-Хиляль" уже вышел на серьезный контакт с испанцем. Известный громкими именами и большими амбициями, клуб из Саудовской Аравии считает, что именно Хави может стать той фигурой, которая поднимет команду на новый уровень в Азии. Предложение впечатляет не только финансово, но и тем, что Хави уже имеет опыт в регионе после работы в Катаре.

Будущее Хави еще не определено, но оно точно станет одной из главных тем летнего трансферного окна.