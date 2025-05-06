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У бывшего главного тренера Барселоны есть три варианта продолжения карьеры

Испания

И все три кардинально разные

У бывшего главного тренера Барселоны есть три варианта продолжения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави Эрнандес остается без работы после своего ухода из "Барселоны", но его возвращение к тренерской деятельности может произойти раньше, чем ожидалось. Как сообщает издание Fichajes, "Байер", "Тоттенхэм" и "Аль-Хиляль" рассматривают Хави как кандидата на должность главного тренера уже на следующий сезон.

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Что касается "Тоттенхэма", то лондонский клуб переживает период неопределенности с Анге Постекоглу. Несмотря на борьбу в Лиге Европы, нестабильность в АПЛ заставила руководство искать альтернативы, поэтому в назначении Хави видят ставку на новую идентичность игры с перспективой развития.

"Байер" же готовится к потере Хаби Алонсо, который все ближе к переходу в "Реал". В этом контексте Хави рассматривается как естественная замена, которая способна продолжить игру с акцентом на контроль мяча и высокий прессинг – черты, которые он развивал в "Барселоне".

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А вот "Аль-Хиляль" уже вышел на серьезный контакт с испанцем. Известный громкими именами и большими амбициями, клуб из Саудовской Аравии считает, что именно Хави может стать той фигурой, которая поднимет команду на новый уровень в Азии. Предложение впечатляет не только финансово, но и тем, что Хави уже имеет опыт в регионе после работы в Катаре.

Будущее Хави еще не определено, но оно точно станет одной из главных тем летнего трансферного окна.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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