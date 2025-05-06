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Готовы заплатить символическую сумму. Реал ведёт переговоры с Ливерпулем для участия защитника в Клубном ЧМ

Испания

Но согласится ли английский клуб?

Готовы заплатить символическую сумму. Реал ведёт переговоры с Ливерпулем для участия защитника в Клубном ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" ведёт переговоры с "Ливерпулем" для участия защитника в Клубном ЧМ.

Сообщается, что испанский клуб намерен провести переговоры с чемпионом АПЛ по участию Трента в новом турнире. "Реал" готов предложить миллион евро.

ФИФА откроет трансферное окно для участников Клубного Чемпионата Мира с 1 – 10 июня.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд в понедельник 5 мая объявил об уходе из "Ливерпуля". Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе защитника в "Реал".

Клубный Чемпионат Мира пройдёт с 15 июня – 13 июля.

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Источник:
Cope
Опубликовал: Владислав Прийменко
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