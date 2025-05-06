Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Готовы заплатить символическую сумму. Реал ведёт переговоры с Ливерпулем для участия защитника в Клубном ЧМ
Но согласится ли английский клуб?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" ведёт переговоры с "Ливерпулем" для участия защитника в Клубном ЧМ.
Сообщается, что испанский клуб намерен провести переговоры с чемпионом АПЛ по участию Трента в новом турнире. "Реал" готов предложить миллион евро.
ФИФА откроет трансферное окно для участников Клубного Чемпионата Мира с 1 – 10 июня.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Трент Александер-Арнольд в понедельник 5 мая объявил об уходе из "Ливерпуля". Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе защитника в "Реал".
Клубный Чемпионат Мира пройдёт с 15 июня – 13 июля.
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
- "Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой
- Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2025
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире