Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе.

В понедельник футболисты "Райо Вальекано" приехали на клубную базу и обнаружили кражу спортивного инвентаря на территории.

После встречи капитанов, тренерского штаба и спортивного директора было решено отменить тренировку.

Президент клуба спустя 14 часов прибыл на базу, чтобы разобраться с вопросом и предпринять действия.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Райо Вальекано" занимает 8-е место в Ла Лиге и претендует на еврокубки в следующем сезоне.