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Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе

Испания

Удивительно

Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе.

В понедельник футболисты "Райо Вальекано" приехали на клубную базу и обнаружили кражу спортивного инвентаря на территории.

После встречи капитанов, тренерского штаба и спортивного директора было решено отменить тренировку.

Президент клуба спустя 14 часов прибыл на базу, чтобы разобраться с вопросом и предпринять действия.

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Сейчас "Райо Вальекано" занимает 8-е место в Ла Лиге и претендует на еврокубки в следующем сезоне.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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