Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе
Удивительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Середняк Ла Лиги был вынужден отменить тренировку из-за происшествия на базе.
В понедельник футболисты "Райо Вальекано" приехали на клубную базу и обнаружили кражу спортивного инвентаря на территории.
После встречи капитанов, тренерского штаба и спортивного директора было решено отменить тренировку.
Президент клуба спустя 14 часов прибыл на базу, чтобы разобраться с вопросом и предпринять действия.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Райо Вальекано" занимает 8-е место в Ла Лиге и претендует на еврокубки в следующем сезоне.
Популярное сейчас
- В честь юбилея школы Днепр 75: ветераны и выпускники сыграли спарринг. Экс-форвард сборной оформил хет-трик
- "Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе