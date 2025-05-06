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Известный инсайдер сообщил, что Атлетико продлит контракт со своим талантливым хавбеком
Перспективный футболист останется в Мадриде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" вскоре продлит контракт с талантливым полузащитником команды.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на информацию от журналиста Маттео Моретто сообщил, что руководство "матрасников" согласовало продление сотрудничества с 21-летним Пабло Барриосом. Клуб предложил испанцу новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано на следующие 5 лет, до конца июня 2030 года.
Отметим, что молодой и универсальный полузащитник считается одной из ключевых фигур команды на будущее.
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В этом сезоне Пабло Барриос принял участие в 38 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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