  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известный инсайдер сообщил, что Атлетико продлит контракт со своим талантливым хавбеком

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный инсайдер сообщил, что Атлетико продлит контракт со своим талантливым хавбеком

Испания

Перспективный футболист останется в Мадриде

Известный инсайдер сообщил, что Атлетико продлит контракт со своим талантливым хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" вскоре продлит контракт с талантливым полузащитником команды.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на информацию от журналиста Маттео Моретто сообщил, что руководство "матрасников" согласовало продление сотрудничества с 21-летним Пабло Барриосом. Клуб предложил испанцу новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано на следующие 5 лет, до конца июня 2030 года.

Отметим, что молодой и универсальный полузащитник считается одной из ключевых фигур команды на будущее.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Пабло Барриос принял участие в 38 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Читайте такжеНападающий Атлетико надеется, что его клуб этим летом подпишет звездного центрбека Тоттенхэма
По теме
yellow-arrow
Ветераны помогут Реалу на Клубном чемпионате мира-2025
yellow-arrow
Рубен Аморим стремится подписать в Ман Юнайтед защитника Барселоны
yellow-arrow
Немецкий топ-клуб может украсть звезду Манчестер Юнайтед у Бетиса
Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости