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Игроки Барселоны выступили против подписания звездного футболиста сборной Испании
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" долгое время наблюдает за звездой "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямсом, однако теперь руководство каталонского гранда столкнулось с возмущением среди игроков в раздевалке "сине-гранатовых". Эта проблема, как сообщает издание El Nacional, может стать вполне серьезным препятствием трансферу 22-летнего чемпиона Евро-2024 в составе сборной Испании.
Талантливый вингер еще прошлым летом мог оказаться в "Барселоне, но он решил остаться в родной команде на еще один сезон, что не понравилось болельщикам и даже некоторым игрокам, которые теперь выступают против его подписания.
Учитывая эту проблему, а также тот факт, что Нико Уильямс играет на позиции Рафиньи, который является ключевым игроком команды Ханси Флика, руководство "Барселоны" пешило окончательно вычеркнуть игрока из своего списка трансферных целей на лето.
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В этом сезоне Нико Уильямс забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 44 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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