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Барселона хочет подписать новый контракт со своей звездой
Ямаль, вероятно, продолжит с клубом сотрудничество
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" намерена продлить контракт со своим талантливым вингером Ламином Ямалем. Об этом сообщает издание Sport.
В настоящее время 17-летний Ямаль связан соглашением с "сине-гранатовыми" до 2026 года с опцией автоматического продления еще на два сезона. Однако, как ожидается, после того, как футболисту исполнится 18 лет, "Барселона" предложит ему новое, которое будет рассчитано до 2030 года.
Добавим, что Ямаль в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 24 ассиста.
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