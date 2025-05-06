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Барселона сообщила лидеру Байера условие, при котором они смогут подписать его

Испания

Просят терпения

Барселона сообщила лидеру Байера условие, при котором они смогут подписать его

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последние месяцы "Барселону" активно связывали с защитником "Байера" Джонатаном Та, который летом станет свободным агентом. Казалось, что сделка уже почти завершена, однако за два месяца до завершения контракта игрока ситуация рискует измениться.

Сообщается, что каталонцы уже согласовали личные условия с 29-летним немцем, и именно агент Пини Захави должен был стать ключом к подписанию. Однако из-за неопределенности с зарплатной ведомостью, "Барса" может просто не иметь возможности зарегистрировать новичков.

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По информации Diario Sport, клуб регулярно общается с игроком и держит его в курсе ситуации. Позиция клуба четкая: если никто из нынешних центрбеков не покинет команду, то подписать Джонатана им не удастся, поэтому "Барселона" просит у футболиста терпения и спокойствия. Та заинтересован в переходе к каталонцам и в работе с Ханси Фликом, однако ему хватает и других вариантов – "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария" также проявляют интерес.

Добавим, что в этом сезоне Джонатан Та провел 47 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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