Президент Барселоны мечтает о трансфере звезды Милана 

"Барселона" находится в режиме ожидания относительно летних трансферов – клуб не имеет четкого представления, сколько денег сможет потратить и какое пространство будет иметь в пределах зарплатного лимита для регистрации новичков. Впрочем, это никогда не было препятствием для президента Жоана Лапорты, когда речь идет о звездных трансферах.

В последнее время "Барселону" связывали с рядом топовых левых вингеров, и прошлым летом клуб считал это приоритетом, в частности после попытки подписать Нико Уильямса. Однако в последние месяцы план сместился в сторону усиления флангов обороны.

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Но по информации Diario Sport, президент Лапорта думает о возможности подписания Рафаэла Леау из "Милана". Известный агент Жорже Мендеш активно предлагал его каталонцам. Несмотря на сомнения относительно стабильности Леау, Лапорта верит, что в "Барселоне" он станет более последовательным.

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Цена его трансфера может приблизиться к 100 миллионам евро – значительная сумма для каталонцев. Кроме того, Ганси Флик еще с прошлого лета выступает против трансфера Леау. Он признает талант игрока, но сомневается в его работоспособности в команде, которая играет с высоким прессингом.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 12 голов и 13 ассистов в 48 матчах за "Милан" во всех турнирах.