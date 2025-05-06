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Рафинья: Хави не доверял мне. Я играл, если больше никого не было
Рафинья высказался о бывшем тренере Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал о своем периоде в клубе под руководством предыдущего главного тренера команды Хави Эрнандеса.
"Я чувствовал, что тренерский штаб не доверяет мне. Когда не было другого игрока, я был на поле и играл 90 минут. Я выкладывался на полную. Но когда появлялся другой игрок, который мог бы сыграть вместо меня, они выбирали его.
Иногда мне казалось, что я все делаю правильно, но он все равно снимал меня через 60 минут. Я пытался исправить ситуацию, имел несколько разговоров с Хави, но понял, что ничего не изменилось. У него был свой взгляд на вещи", - сказал Рафинья.
Добавим, что вингер в текущем сезоне сыграл 52 матча, в которых забил 31 гол и отдал 25 ассистов.
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