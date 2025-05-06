Рафинья: Хави не доверял мне. Я играл, если больше никого не было

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал о своем периоде в клубе под руководством предыдущего главного тренера команды Хави Эрнандеса.

"Я чувствовал, что тренерский штаб не доверяет мне. Когда не было другого игрока, я был на поле и играл 90 минут. Я выкладывался на полную. Но когда появлялся другой игрок, который мог бы сыграть вместо меня, они выбирали его.

Иногда мне казалось, что я все делаю правильно, но он все равно снимал меня через 60 минут. Я пытался исправить ситуацию, имел несколько разговоров с Хави, но понял, что ничего не изменилось. У него был свой взгляд на вещи", - сказал Рафинья.