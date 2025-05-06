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Сельта подпишет новый контракт со своим опытным защитником

Испания

Маркос Алонсо продолжит сотрудничество с Сельтой

Сельта подпишет новый контракт со своим опытным защитником

Фото: Petr David Josek/Associated Press

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Левый защитник "Сельты" Маркос Алонсо продолжит сотрудничество с клубом. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, новый контракт 34-летнего испанского футболиста будет рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Алонсо выступает за "Сельту" с лета 2024 года. Защитник в текущем сезоне забил 3 гола в 30 матчах.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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