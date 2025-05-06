Сельта подпишет новый контракт со своим опытным защитником

Левый защитник "Сельты" Маркос Алонсо продолжит сотрудничество с клубом. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, новый контракт 34-летнего испанского футболиста будет рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Алонсо выступает за "Сельту" с лета 2024 года. Защитник в текущем сезоне забил 3 гола в 30 матчах.