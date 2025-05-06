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Манчестер Юнайтед предложит новый контракт своему 18-летнему защитнику

Испания

Об этом пишет Фабрицио Романо

Манчестер Юнайтед предложит новый контракт своему 18-летнему защитнику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует начать переговоры по новому контракту с левым защитником Гарри Амассом, после завершения текущего сезона.

По информации Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" очень довольны прогрессом талантливого игрока. Ожидается, что предметные дискуссии по новому соглашению начнутся уже в ближайшие месяцы.

Добавим, что текущий контракт 18-летнего Гарри с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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