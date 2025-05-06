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Рафинья: Номинация на Золотой мяч уже будет для меня победой
Футболист высказался о самой престижной индивидуальной награде
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями относительно возможной номинации или выигрыша "Золотого мяча".
"Выиграть "Золотой мяч"? Я не ставлю перед собой такой цели. Но если меня номинируют, для меня это будет победа. Потому что я точно знаю, через что мне пришлось пройти в своей жизни, чтобы оказаться здесь. Для меня все, что я могу контролировать, - это мое выступление на поле. Что касается наград и рейтингов, то они не в моих руках, поэтому я не ставлю их как цель".
Напомним, что сегодня, 6 мая, "Барселона" на выезде сыграет против "Интера" в полуфинале ЛЧ.
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