Рафинья: Номинация на Золотой мяч уже будет для меня победой

Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями относительно возможной номинации или выигрыша "Золотого мяча".

"Выиграть "Золотой мяч"? Я не ставлю перед собой такой цели. Но если меня номинируют, для меня это будет победа. Потому что я точно знаю, через что мне пришлось пройти в своей жизни, чтобы оказаться здесь. Для меня все, что я могу контролировать, - это мое выступление на поле. Что касается наград и рейтингов, то они не в моих руках, поэтому я не ставлю их как цель".