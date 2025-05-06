  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рафинья: Номинация на Золотой мяч уже будет для меня победой

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья: Номинация на Золотой мяч уже будет для меня победой

Испания

Футболист высказался о самой престижной индивидуальной награде

Рафинья: Номинация на Золотой мяч уже будет для меня победой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями относительно возможной номинации или выигрыша "Золотого мяча".

"Выиграть "Золотой мяч"? Я не ставлю перед собой такой цели. Но если меня номинируют, для меня это будет победа. Потому что я точно знаю, через что мне пришлось пройти в своей жизни, чтобы оказаться здесь. Для меня все, что я могу контролировать, - это мое выступление на поле. Что касается наград и рейтингов, то они не в моих руках, поэтому я не ставлю их как цель".

Напомним, что сегодня, 6 мая, "Барселона" на выезде сыграет против "Интера" в полуфинале ЛЧ.

Читайте такжеРафинья: Хави не доверял мне. Я играл, если больше никого не было
По теме
yellow-arrow
И это не Довбик. В Жироне может появиться очередной украинец
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед предложит новый контракт своему 18-летнему защитнику
yellow-arrow
Сельта подпишет новый контракт со своим опытным защитником
Рафинья Золотой мяч Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости