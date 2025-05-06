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Тренер Реала покинет команду после матча с Барселоной - Marca
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти договорился с клубом о своем уходе. Об этом пишет издание Marca.
Официальное объявление об этом, по данным источника, состоится в промежутке между двумя ближайшими матчами "сливочных" в Ла Лиге: против "Барселоны" 11 мая и против "Мальорки" 14 мая.
Ожидается, что после этого итальянский специалист возглавит национальную сборную Бразилии и начнет свою работу с командой уже в июне этого года.
В связи с уходом Анчелотти, перед руководством "Реала" встает вопрос о назначении нового главного тренера, который будет руководить командой на предстоящем клубном чемпионате мира. Среди потенциальных кандидатов есть наставник "Байера" Хаби Алонсо.
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