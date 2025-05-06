Тренер Реала покинет команду после матча с Барселоной - Marca

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти договорился с клубом о своем уходе. Об этом пишет издание Marca.

Официальное объявление об этом, по данным источника, состоится в промежутке между двумя ближайшими матчами "сливочных" в Ла Лиге: против "Барселоны" 11 мая и против "Мальорки" 14 мая.

Ожидается, что после этого итальянский специалист возглавит национальную сборную Бразилии и начнет свою работу с командой уже в июне этого года.

В связи с уходом Анчелотти, перед руководством "Реала" встает вопрос о назначении нового главного тренера, который будет руководить командой на предстоящем клубном чемпионате мира. Среди потенциальных кандидатов есть наставник "Байера" Хаби Алонсо.