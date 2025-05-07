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Атлетико Мадрид может подписать форварда клуба АПЛ

Испания

Усиление атаки

Атлетико Мадрид может подписать форварда клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико" активно ищет нового нападающего и обратил внимание на Жана-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас". Француз привлек внимание "рохибланкос" своими выступлениями в АПЛ. В клубе считают, что его физическая мощь и голевое чутье идеально соответствуют требованиям Диего Симеоне.

Умение Матета фиксировать защитников, играть спиной к воротам и создавать пространство стали важным фактором улучшения результативности "Кристал Пэлес". Однако будущее француза, похоже, связано не с "Селхерст Парк". Его контракт с клубом подходит к концу следующего года, что может повлиять на решение сторон.

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Учитывая, что "Атлетико" нужно усилить атакующую линию, а также возможный уход кого-то из нынешних форвардов, подписание Матета выглядит стратегически целесообразным. К тому же сам француз положительно настроен на смену клуба и видит переход в команду, регулярно выступающую в еврокубках, как шаг вперед в карьере.

Добавим, что в этом сезоне Матета забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 42-х матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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