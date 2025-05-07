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Лапорта похвалил футболистов Барселоны несмотря на вылет от Интера в Лиге чемпионов

Испания

Известно, что сказал президент клуба своим игрокам

Лапорта похвалил футболистов Барселоны несмотря на вылет от Интера в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после вылета от "Интера" в Лиге чемпионов решил подбодрить свою команду и зашел в раздевалку, чтобы похвалить похвалил игроков.

"Вы можете уходить с высоко поднятой головой, болельщики все равно очень гордятся вами. В следующем году мы снова сыграем в Лиге чемпионов, но выступим еще лучше", — приводит слова Лапорты издание Diario AS.

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Добавим, что сезон для "Барселоны" не завершен. После победы в Кубке Испании "блаугранас" попробуют завоевать титул Ла Лиги. Сейчас они лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании с 79 очками после 34-го тура.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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