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Лапорта похвалил футболистов Барселоны несмотря на вылет от Интера в Лиге чемпионов
Известно, что сказал президент клуба своим игрокам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после вылета от "Интера" в Лиге чемпионов решил подбодрить свою команду и зашел в раздевалку, чтобы похвалить похвалил игроков.
"Вы можете уходить с высоко поднятой головой, болельщики все равно очень гордятся вами. В следующем году мы снова сыграем в Лиге чемпионов, но выступим еще лучше", — приводит слова Лапорты издание Diario AS.
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Добавим, что сезон для "Барселоны" не завершен. После победы в Кубке Испании "блаугранас" попробуют завоевать титул Ла Лиги. Сейчас они лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании с 79 очками после 34-го тура.
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