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Два топ-клуба Серии А интересуются звездным одноклубником Цыганкова
Футболист может сменить чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine
Два топ-клуба Серии А интересуются звездным одноклубником Цыганкова.
Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Наполи" и "Ювентуса" внимательно наблюдают за 23-летним Мигелем Гутьересом из "Жироны", который играет в защите каталонской команды на позиции левого фулбека.
Испанец является воспитанником мадридского "Реала, а летом 2022 года "Жирона" приобрела его за 4 миллиона евро.
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В этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 36 матчей за "Жирону", в которых ему удалось забить два гола и отдать шесть результативных передач. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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