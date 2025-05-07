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Перед дерби. Фанаты Реала на базе клуба обрадовались вылету Барселоны из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Испания

Хотя сами вылетели раньше

Перед дерби. Фанаты Реала на базе клуба обрадовались вылету Барселоны из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Реала" на базе клуба обрадовались вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов.

В сеть попало видео, как на тренировочной базе "сливочных" появились баннеры благодарности итальянскому клубу за проход принципиального конкурента. Также висели плакаты с благодарностью французскому "Монако", обыгравшему "каталонцев" в первом туре Этапа Лиги в Лиге Чемпионов.

Удивительно, что среди всех баннеров не было благодарности дортмундской "Боруссии"., которая также обыграла "Барселону", но по итогу двух матчей не прошла далее.

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К слову, это случилось в преддверии дерби, которое запланировано на воскресенье 11 мая и состоится в 17:15 по киевскому времени.

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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Владислав Прийменко
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