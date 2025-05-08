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Капитан аутсайдера Ла Лиги покинет клуб в конце сезона
Возможно, для избежания выступлений в Сегунде
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан "Вальядолида" Ануар Тухами решил не принимать предложение о продлении контракта с клубом.
30-летний марокканец покинет стан "фиолетовых" по окончании срока действия своего трудового соглашения, которая рассчитана до 30 июня.
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Тухами - воспитанник "Вальядолида". В составе основной команды Ануар принял участие в 158 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, что в этом сезоне "Вальядолид" досрочно вылетел из Ла Лиги.
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Источник:Real Valladolid
Опубликовал: Александр Бураков
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