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Мадридский Реал активизировал попытки подписания напарника Забарного

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Усиление обороны

Мадридский Реал активизировал попытки подписания напарника Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание MARCA, руководство мадридского "Реала" активизировало усилия по подписанию центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

19-летний игрок, который перебрался в АПЛ из "Ювентуса", проводит прорывной сезон и уже стал одним из ключевых игроков "вишен". Его уверенная игра как в защите, так и с мячом приковала внимание скаутов "Реала", которые уже давно следят за его прогрессом. По информации издания, именно Хейсен является главным объектом интереса руководства "сливочных".

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Учитывая клаусулу в размере 58 миллионов евро, одноклубник Ильи Забарного рассматривается как более доступная альтернатива таким центрбекам, как Уильям Салиба и Ибраима Конате.

Добавим, что в этом сезоне на счету Хейсена 3 гола и 1 ассист в 33-х матчах за "Борнмут" во всех турнирах.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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