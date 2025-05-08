Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливый защитник Жироны получил предложение от лидера Серии А
Игрок готов покинуть Испанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый защитник "Жироны" получил предложение от лидера Серии А.
Как сообщает издание Fichajes, руководство "Наполи" уже начало процесс переговоров с представителями 23-летнего Мигеля Гутьерреса. Тренер "партенопейцев" Антонио Конте хочет укрепить оборону команды перед новым сезоном.
Отмечается, что "Наполи" готов предложить почти 30 миллионов евро. Мадридский "Атлетико" неоднократно проявлял интерес к защитнику, однако итальянский клуб предлагает гораздо более привлекательное спортивное предложение.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Мигель Гутьеррес принял участие в 36 матчах за "Жирону" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ
- Триумфальная арка Энрике, Кривбасс взял три очка, операция Малиновского. Главные новости за 7 мая
- Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ
- Президент Барселоны мечтает о трансфере звезды Милана
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире