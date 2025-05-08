Талантливый защитник "Жироны" получил предложение от лидера Серии А.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "Наполи" уже начало процесс переговоров с представителями 23-летнего Мигеля Гутьерреса. Тренер "партенопейцев" Антонио Конте хочет укрепить оборону команды перед новым сезоном.

Отмечается, что "Наполи" готов предложить почти 30 миллионов евро. Мадридский "Атлетико" неоднократно проявлял интерес к защитнику, однако итальянский клуб предлагает гораздо более привлекательное спортивное предложение.

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В этом сезоне Мигель Гутьеррес принял участие в 36 матчах за "Жирону" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.