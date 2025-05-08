Два ключевых защитника Реала могут вернуться в строй к клубному ЧМ

Защитники мадридского "Реала" Дани Карвахаль и Эдер Милитао могут принять участие на Клубном чемпионате мира-2025.

Как сообщает Relevo, процесс восстановления Карвахаля после травмы проходит быстрее, чем у Милитао, но в то же время в клубе опасаются форсирования этого процесса.

Отмечается, что 33-летний испанец говорит близкому окружению, что он не исключает возможности стать ключевым игроком на предстоящем турнире, а не быть просто частью команды.



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Напомним, Милитао попал в лазарет в ноябре 2024 с разрывом передней крестообразной связки колена, Карвахаль - с тем же диагнозом на месяц ранее.

Клубный мундиаль пройдет с 15 июня по 13 июля в США.