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Два ключевых защитника Реала могут вернуться в строй к клубному ЧМ

Испания
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У тренерского штаба "сливочных" появится больше опций

Два ключевых защитника Реала могут вернуться в строй к клубному ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитники мадридского "Реала" Дани Карвахаль и Эдер Милитао могут принять участие на Клубном чемпионате мира-2025.

Как сообщает Relevo, процесс восстановления Карвахаля после травмы проходит быстрее, чем у Милитао, но в то же время в клубе опасаются форсирования этого процесса.

Отмечается, что 33-летний испанец говорит близкому окружению, что он не исключает возможности стать ключевым игроком на предстоящем турнире, а не быть просто частью команды.

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Напомним, Милитао попал в лазарет в ноябре 2024 с разрывом передней крестообразной связки колена, Карвахаль - с тем же диагнозом на месяц ранее.

Клубный мундиаль пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль травмы Клубный чемпионат мира Эдер Милитао
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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