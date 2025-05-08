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"Они делают это каждую неделю". Президент Ла Лиги вновь обвинил Реал в давлении на арбитров
Вражда между Хавьером Тебасом и королевским клубом продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал действия мадридского "Реала" по давлению на арбитров.
"Если бы финал Кубка Испании не состоялся, то это было бы дело руководства "Реала". Они пытаются обобщить, что проблемы с судейством имеют большинство клубов. Однако остальные жалуются раз или два в год, а они делают это каждую неделю.
Флорентино Перес является абсолютной противоположностью меня. Он стремится к элитарному, иерархическому стилю футбола. Он был отличным менеджером "Реала", сделав мощный клуб. Но управлять клубом и управлять целой футбольной сферой — это две разные вещи", — приводит слова Тебаса издание Mundo Deportivo.
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Напомним, что ранее "Реал" требовал замены арбитров на финал Кубка Испании после их критики клубного телеканала.
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