"Они делают это каждую неделю". Президент Ла Лиги вновь обвинил Реал в давлении на арбитров

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал действия мадридского "Реала" по давлению на арбитров.

"Если бы финал Кубка Испании не состоялся, то это было бы дело руководства "Реала". Они пытаются обобщить, что проблемы с судейством имеют большинство клубов. Однако остальные жалуются раз или два в год, а они делают это каждую неделю.

Флорентино Перес является абсолютной противоположностью меня. Он стремится к элитарному, иерархическому стилю футбола. Он был отличным менеджером "Реала", сделав мощный клуб. Но управлять клубом и управлять целой футбольной сферой — это две разные вещи", — приводит слова Тебаса издание Mundo Deportivo.