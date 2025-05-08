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Флик хочет его видеть в первой команде. Левый вингер Барселоны Б перенесёт операцию
Выбыл на существенный срок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны Б", которого Флик хочет видеть в первой команде, перенесёт операцию.
Сообщается, что у 19-летнего Дани Родригеса травма плеча. На следующей неделе ему сделают операцию для устранения недуга.
Ориентировочно футболист не сможет играть около трёх месяцев.
Тренер "Барселоны" Ханси Флик хочет видеть футболиста в первой команде. За основу "каталонцев" вингер дебютировал в матче против "Вальядолида" 3 мая. Он сыграл 38 минут, выйдя со старта.
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В этом сезоне Дани Родригес сыграл в 10-ти матчах "Барселоны Б", в которых отметился 3 голами и тремя ассистами.
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