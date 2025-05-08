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Звездный вингер Реала летом может покинуть команду
Родриго может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готовится к масштабным изменениям летом. Ожидается, что Карло Анчелотти покинет тренерский мостик, а также некоторые игроки.
Родриго рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Мадрида. Издание AS сообщает, что "Реал" не будет против его продажи. Если, как ожидается, в ближайшем матче против "Барселоны" Арда Гюлер выйдет в стартовом составе вместо бразильца, Родриго расценит это как очередной сигнал к уходу.
Несмотря на контракт до 2028 года и оценочную стоимость в 100 миллионов евро от Transfermarkt, "Реал" не будет принуждать Родриго к трансферу, если он этого не захочет.
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