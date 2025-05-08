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Антони: Я мечтаю вписать свое имя в историю Бетиса
Однако бразилец до сих пор не знает, останется ли в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий "Бетиса" Антони прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я очень рад играть в полуфинале Лиги конференций вместе с "Бетисом". Когда я приехал в Испанию, я хотел написать здесь новую историю вместе с этим клубом. Я мечтаю вписать свое имя в историю "Бетиса". Я не знаю, что будет в конце сезона, но я очень счастлив здесь. Я очень благодарен Мануэлю Пеллегрини за доверие и возможность, которую он мне предоставил".
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Напомним, что Антони присоединился к "Бетису" на правах аренды из "МЮ" в конце января этого года. За это время бразилец забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за андалусийский клуб.
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