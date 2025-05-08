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Пропустил 6 матчей. Защитник Барселоны вернулся к тренировкам с основной командой
Хорошие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" вернулся к тренировкам с основной командой.
В четверг 8 мая "Барселона" объявила о возвращении к тренировкам Алехандро Бальде. Вероятнее всего, он будет доступен на матч против "Реала".
Бальде травмировал подколенное сухожилие в матче против "Леганеса" 12 апреля. Тогда защитник провёл на поле 41 минуту.
Испанский футболист пропустил матчи против "Боруссии Д", "Сельты", "Мальорки", "Реала Вальядолида", "Реала" в Кубке Испании и против "Интера" в полуфинале Лиги Чемпионов.
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В этом сезоне Бальде сыграл 43 матча, в которых забил гол и отдал 10 голевых передач.
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