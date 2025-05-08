Пропустил 6 матчей. Защитник Барселоны вернулся к тренировкам с основной командой

Защитник "Барселоны" вернулся к тренировкам с основной командой.

В четверг 8 мая "Барселона" объявила о возвращении к тренировкам Алехандро Бальде. Вероятнее всего, он будет доступен на матч против "Реала".

Бальде травмировал подколенное сухожилие в матче против "Леганеса" 12 апреля. Тогда защитник провёл на поле 41 минуту.

Испанский футболист пропустил матчи против "Боруссии Д", "Сельты", "Мальорки", "Реала Вальядолида", "Реала" в Кубке Испании и против "Интера" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Бальде сыграл 43 матча, в которых забил гол и отдал 10 голевых передач.