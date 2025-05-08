Хави: Во время перерыва я внимательно слежу за футболом

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о том, как проводит свое время после ухода из каталонского клуба.

"Я много смотрю футбол. Когда ты отдыхаешь - а я отдыхаю уже год - ты должен следить за тем, что происходит. Ты должен видеть, что делают твои коллеги. Что делает Пеп и как он изменил команду, которая не выигрывала? Он знал, что у них не лучший момент, чтобы давить на 90", - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что "Байер", "Тоттенхэм" и "Аль-Хиляль" рассматривают Хави как кандидата на пост главного тренера уже на следующий сезон.