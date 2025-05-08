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Хави: Во время перерыва я внимательно слежу за футболом
Специалист анализирует работу своих коллег
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о том, как проводит свое время после ухода из каталонского клуба.
"Я много смотрю футбол. Когда ты отдыхаешь - а я отдыхаю уже год - ты должен следить за тем, что происходит. Ты должен видеть, что делают твои коллеги. Что делает Пеп и как он изменил команду, которая не выигрывала? Он знал, что у них не лучший момент, чтобы давить на 90", - сказал специалист.
Ранее сообщалось, что "Байер", "Тоттенхэм" и "Аль-Хиляль" рассматривают Хави как кандидата на пост главного тренера уже на следующий сезон.
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