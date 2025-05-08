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Экс-президент Интера - о Ямале: У него будет эпическая карьера

Испания

Массимо Моратти высказался о карьере 17-летнего игрока

Экс-президент Интера - о Ямале: У него будет эпическая карьера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший президент и владелец миланского "Интера" Массимо Моратти высказался об игре 17-летнего таланта "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Если бы я смог, я бы сделал все возможное, чтобы подписать Ямаля. Этот парень - это просто олицетворение футбола - того, каким мы его представляем еще детьми, чистая фантазия в действии. Ему удается делать все с невероятной легкостью. Если здоровье ему позволит - у него будет эпическая карьера", - заявил Моратти.

Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 51 матч, в которых забил 15 голов и отдал 24 ассиста.

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Источник:
Quotidiano Sportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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