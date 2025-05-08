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Хави: Я смотрю игру Барселоны по телевизору, мне тяжело ходить на стадион

Испания

Специалист высказался о своей бывшей команде

Хави: Я смотрю игру Барселоны по телевизору, мне тяжело ходить на стадион

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес признался, что ему тяжело посещать стадион, но он с удовольствием наблюдает за игрой команды под руководством нового наставника Ханси Флика по телевизору.

"Мне тяжело ходить на стадион. Мой сын хочет, чтобы мы пошли посмотреть на "Барселону", но это сложно. Поэтому я смотрю по телевизору и наслаждаюсь командой Ханси Флика.

Они прессингуют по бокам, с помощью Рафиньи и Ламина, а также защитников... Иньиго, Кубарси и Араухо так хорошо читают офсайд".

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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