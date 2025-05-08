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Бывший тренер Барселоны: Анчелотти выиграл 30 титулов, а его критикуют так, будто он ничего не добился
Хави Эрнандес высказался о работе своего коллеги
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес публично поддержал наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который в последнее время столкнулся с волной критики.
"Посмотрите на Анчелотти - он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не добился. Если уж Анчелотти подвергается критике, то что тогда ждать другим? Давление в Испании огромное, особенно в "Барселоне" и "Реале", - сказал Хави.
Добавим, что ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уже договорился с клубом о своем уходе.
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