Бывший тренер Барселоны: Анчелотти выиграл 30 титулов, а его критикуют так, будто он ничего не добился

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес публично поддержал наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который в последнее время столкнулся с волной критики.

"Посмотрите на Анчелотти - он выиграл 30 титулов за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не добился. Если уж Анчелотти подвергается критике, то что тогда ждать другим? Давление в Испании огромное, особенно в "Барселоне" и "Реале", - сказал Хави.