Более 500 правоохранителей будут обеспечивать безопасность на предстоящем Эль-Класико

Будущее Эль-Класико, которое состоится в это воскресенье, было признано каталонской полицией событием очень высокого риска.

В связи с этим, для обеспечения безопасности на стадионе и вокруг него будет привлечено более 500 правоохранителей.

Такое решение является стандартной процедурой для матчей между "Барселоной" и мадридским "Реалом", учитывая историческое противостояние и большое количество болельщиков, посещающих эти поединки. Усиленные меры безопасности направлены на предотвращение любых возможных беспорядков или инцидентов до, во время и после игры.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" стартует 11 мая в 17:15 по Киеву.