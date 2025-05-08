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Более 500 правоохранителей будут обеспечивать безопасность на предстоящем Эль-Класико
Каталонская полиция усиливает меры безопасности
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press
Будущее Эль-Класико, которое состоится в это воскресенье, было признано каталонской полицией событием очень высокого риска.
В связи с этим, для обеспечения безопасности на стадионе и вокруг него будет привлечено более 500 правоохранителей.
Такое решение является стандартной процедурой для матчей между "Барселоной" и мадридским "Реалом", учитывая историческое противостояние и большое количество болельщиков, посещающих эти поединки. Усиленные меры безопасности направлены на предотвращение любых возможных беспорядков или инцидентов до, во время и после игры.
Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" стартует 11 мая в 17:15 по Киеву.
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