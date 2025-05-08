Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави рассказал о встрече с Фликом после своего ухода из Барселоны
Когда он подписал контракт с Барсой, Флик пришел ко мне (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился деталями своей встречи с Ханси Фликом, который в этом сезоне возглавил каталонский клуб.
"Когда он подписал контракт с "Барсой", Флик пришел ко мне, и мы проговорили два часа. У нас хорошие отношения, и он сказал: "Большое спасибо. То, что вы помогли создать здесь, означает, что я счастлив. Игроки упорно тренируются, и они получили часть своего менталитета от вас".
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 79 баллов по итогам 34 матчей.
Популярное сейчас
- Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины
- Динамо будет вынуждено продать легионера. Его жена против возвращения в Украину
- Бывший голландский арбитр ФИФА оценил работу Марчиняка на матче Интера против Барселоны
- Анчелотти после финала Кубка Испании провел беседу с Луниным
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире