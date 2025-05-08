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Хави рассказал о встрече с Фликом после своего ухода из Барселоны

Испания

Когда он подписал контракт с Барсой, Флик пришел ко мне (с)

Хави рассказал о встрече с Фликом после своего ухода из Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился деталями своей встречи с Ханси Фликом, который в этом сезоне возглавил каталонский клуб.

"Когда он подписал контракт с "Барсой", Флик пришел ко мне, и мы проговорили два часа. У нас хорошие отношения, и он сказал: "Большое спасибо. То, что вы помогли создать здесь, означает, что я счастлив. Игроки упорно тренируются, и они получили часть своего менталитета от вас".

Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда имеет 79 баллов по итогам 34 матчей.

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Барселона Хави Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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