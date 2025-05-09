Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал". Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в скором времени стороны подпишут контракт, рассчитанный на три года.

Отмечается, что испанский специалист согласен, что решение о подписании игроков в стане "сливочных" проходит под контролем руководства клуба.

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В новый тренерский штаб "Реала" при Алонсо должны войти его помощник Себас Паррилья и Альберто Энсинас в качестве тренера по физподготовке.

Ожидается, что Алонсо приступит к своим обязанностям после клубного чемпионата мира. На этом турнире вместо Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридцев будет находяться Сантьяго Солари.