Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
На три года
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал". Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в скором времени стороны подпишут контракт, рассчитанный на три года.
Отмечается, что испанский специалист согласен, что решение о подписании игроков в стане "сливочных" проходит под контролем руководства клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В новый тренерский штаб "Реала" при Алонсо должны войти его помощник Себас Паррилья и Альберто Энсинас в качестве тренера по физподготовке.
Ожидается, что Алонсо приступит к своим обязанностям после клубного чемпионата мира. На этом турнире вместо Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридцев будет находяться Сантьяго Солари.
Популярное сейчас
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- ЛК. 1/2 финала. Фиорентина - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча
- Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций
- Реал уже определился с заменой для своего звездного нападающего
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
Комментарии 1