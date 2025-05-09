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Мадридский Атлетико хочет подписать звезду Барселоны
Будущее остается неопределенным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" нацелился на подписание нападающего "Барселоны" Феррана Торреса, которого считают ключевым усилением атаки на следующий сезон. По данным издания Todo Fichajes, клуб уже готовит предложение в размере 30 миллионов евро.
Ферран способен действовать как на фланге, так и в центре нападения. Опыт в "Ман Сити" и "Барселоне" делает его привлекательной опцией для Диего Симеоне, который стремится обновить атакующую линию.
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Несмотря на отдельные яркие отрезки этого сезона, будущее Торреса в "Барсе" остается неопределенным – клуб сталкивается с финансовыми трудностями, а конкуренция в атаке чрезвычайно высока. Для "Атлетико" это может стать шансом усилить команду игроком, способным добавить универсальности в последней трети поля. В столице Испании Торрес может получить стабильную игровую практику и доверие, которого заслуживает.
Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 19 голов и 4 ассиста в 44-х матчах за "Барсу" во всех турнирах.
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