Мадридский Атлетико хочет подписать звезду Барселоны

"Атлетико" нацелился на подписание нападающего "Барселоны" Феррана Торреса, которого считают ключевым усилением атаки на следующий сезон. По данным издания Todo Fichajes, клуб уже готовит предложение в размере 30 миллионов евро.

Ферран способен действовать как на фланге, так и в центре нападения. Опыт в "Ман Сити" и "Барселоне" делает его привлекательной опцией для Диего Симеоне, который стремится обновить атакующую линию.

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Несмотря на отдельные яркие отрезки этого сезона, будущее Торреса в "Барсе" остается неопределенным – клуб сталкивается с финансовыми трудностями, а конкуренция в атаке чрезвычайно высока. Для "Атлетико" это может стать шансом усилить команду игроком, способным добавить универсальности в последней трети поля. В столице Испании Торрес может получить стабильную игровую практику и доверие, которого заслуживает.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 19 голов и 4 ассиста в 44-х матчах за "Барсу" во всех турнирах.